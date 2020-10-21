Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что американец Джастин Гэтжи сможет доставить ему больше всего проблем в первом раунде поединка.

24 октября в Абу-Даби Нурмагомедов и Гэтжи проведут титульный бой за чемпионский пояс UFC.

Опасный и жесткий соперник

"Он действует очень быстро в начале поединка. Он и (ирландец) Конор (Макгрегор) - наиболее опасные соперники в первом раунде. Но во втором-третьем раунде становится полегче", - сказал Нурмагомедов на пресс-конференции, которая транслировалась на канале UFC в YouTube.

По словам Нурмагомедова, ему достался "очень жесткий соперник". "Он обладает хорошей ударной техникой, умеет бороться", - пояснил российский боец.

"Это настоящий боец MMA, временный чемпион. "Динамит" в кулаках у него есть, он хорошо бьет ногами. Думаю, он лучше в борьбе, чем Конор и (американец) Дастин (Пуарье). Я готовлю себя к тому, чтобы повалить его сто раз ", - добавил Нурмагомедов.

Что дальше

Нурмагомедов заявил, что пока не знает, какой следующий поединок проведет после боя с американцем. По словам спортсмена, он сосредоточен только на предстоящей схватке.

"О том, что будет после, лучше спросить главу UFC Дэйну Уайта, он звонит нам (по поводу боев). Сейчас я не знаю, что будет дальше", - сказал Нурмагомедов.

"Я хочу завершить карьеру непобежденным, неоспоримым чемпионом UFC в легком весе. В спорте у меня такая цель. За пределами октагона у меня много целей, посмотрим, что будет дальше", - добавил Нурмагомедов.

Он отметил, что в детстве следил за боксерами Майком Тайсоном и Мухаммедом Али. "Вряд ли я смогу приблизиться к этим людям, у меня нет такой цели, я просто пытаюсь выиграть каждый свой бой. Я пока еще не закончил", - сказал боец.

В смешанных единоборствах 32-летний Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 боях, 31-летний Гэтжи выиграл 22 поединка и потерпел два поражения.

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