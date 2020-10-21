ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

SOS BY: «После выхода на свободу Левченко давление на спортсменов не прекратилось»

21.10.2020 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Свободное объединение спортсменов Беларуси выступило с новым заявлением из-за давления на коллег со стороны силовых структур.

«После выхода на свободу Елены Левченко давление на спортсменов не прекратилось. За решеткой находятся как минимум пять наших коллег, продолжают поступать звонки из РУВД, назначаются даты новых судов.⠀

Хотим еще раз напомнить о том, что свободное объединение спортсменов – это про защиту прав спортсменов и солидарность с народом Беларуси. Мы выражаем свою гражданскую позицию в соответствии со статьями 33 и 35 Конституции Беларуси, которые гарантируют свободу мнений, а также свободу собраний и митингов», – говорится в заявлении.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от SOS BY (@sos_by_2020)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свободное объединение спортсменов Беларуси выступило с новым заявлением из-за давления на коллег со стороны силовых структур.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Париматч-Экстралига. «Лида» в гостях у «Витебска», «Химик» – Беларусь U18
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus
21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика