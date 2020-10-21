SOS BY: «После выхода на свободу Левченко давление на спортсменов не прекратилось»

Источник материала: Tribuna.com

Свободное объединение спортсменов Беларуси выступило с новым заявлением из-за давления на коллег со стороны силовых структур.

«После выхода на свободу Елены Левченко давление на спортсменов не прекратилось. За решеткой находятся как минимум пять наших коллег, продолжают поступать звонки из РУВД, назначаются даты новых судов.⠀

Хотим еще раз напомнить о том, что свободное объединение спортсменов – это про защиту прав спортсменов и солидарность с народом Беларуси. Мы выражаем свою гражданскую позицию в соответствии со статьями 33 и 35 Конституции Беларуси, которые гарантируют свободу мнений, а также свободу собраний и митингов», – говорится в заявлении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SOS BY (@sos_by_2020) 21 Окт 2020 в 3:13 PDT