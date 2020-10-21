Наталья Петракова: «Я вижу смысл в подписании письма и не вижу никакого смысла в давлении»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший старший тренер сборной Беларуси по гандболу Наталья Петракова заявила, что не жалеет о том, что подписала письмо с требованиями к властям.

– Вы не пожалели о своем шаге?

– Абсолютно. Я вижу смысл в подписании письма и не вижу никакого смысла в давлении. Мне кажется очень важным, чтобы белорусы сегодня сохранили общность, не поддавались манипуляциям, а держались друг за друга, как большая крепкая семья.

Я не хочу, чтобы красно-зеленые ссорились с бело-красно-белыми, не хочу, чтобы ссорились мои соседи. Хочется сказать: оставьте людей в покое и разберитесь наконец со своей дурацкой политикой, – заявила Петракова.

Полный список подписавшихся смотрите здесь .

Гурков, Зверева, Барабанщикова, Тумилович, Дулуб, Герасименя, Романовская и еще более 900 спортсменов подписали письмо за отставку Лукашенко и против насилия