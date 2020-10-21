ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наталья Петракова: «Я вижу смысл в подписании письма и не вижу никакого смысла в давлении»

21.10.2020 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Бывший старший тренер сборной Беларуси по гандболу Наталья Петракова заявила, что не жалеет о том, что подписала письмо с требованиями к властям.

– Вы не пожалели о своем шаге?

– Абсолютно. Я вижу смысл в подписании письма и не вижу никакого смысла в давлении. Мне кажется очень важным, чтобы белорусы сегодня сохранили общность, не поддавались манипуляциям, а держались друг за друга, как большая крепкая семья.

Я не хочу, чтобы красно-зеленые ссорились с бело-красно-белыми, не хочу, чтобы ссорились мои соседи. Хочется сказать: оставьте людей в покое и разберитесь наконец со своей дурацкой политикой, – заявила Петракова.

Полный список подписавшихся смотрите здесь.

Гурков, Зверева, Барабанщикова, Тумилович, Дулуб, Герасименя, Романовская и еще более 900 спортсменов подписали письмо за отставку Лукашенко и против насилия

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший старший тренер сборной Беларуси по гандболу Наталья Петракова заявила, что не жалеет о том, что подписала письмо с требованиями к властям.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Ред Булл» – «Локомотив» – 2:2. Лисакович забил гол
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus
21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика