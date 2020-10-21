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Наталья Петракова: «Я вижу смысл в подписании письма и не вижу никакого смысла в давлении»
21.10.2020 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший старший тренер сборной Беларуси по гандболу Наталья Петракова заявила, что не жалеет о том, что подписала письмо с требованиями к властям.
– Вы не пожалели о своем шаге?
– Абсолютно. Я вижу смысл в подписании письма и не вижу никакого смысла в давлении. Мне кажется очень важным, чтобы белорусы сегодня сохранили общность, не поддавались манипуляциям, а держались друг за друга, как большая крепкая семья.
Я не хочу, чтобы красно-зеленые ссорились с бело-красно-белыми, не хочу, чтобы ссорились мои соседи. Хочется сказать: оставьте людей в покое и разберитесь наконец со своей дурацкой политикой, – заявила Петракова.
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Бывший старший тренер сборной Беларуси по гандболу Наталья Петракова заявила, что не жалеет о том, что подписала письмо с требованиями к властям.
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