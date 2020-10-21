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«Ред Булл» – «Локомотив» – 2:2. Лисакович забил гол

21.10.2020 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сыграл на выезде с «Ред Булл Зальцбург».

На 75-й минуте второй гол москвичей забил белорусский форвард Виталий Лисакович, головой замкнувший навес защитника Дмитрия Живоглядова.

Ред Булл Австрия – Локомотив Россия 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
21 октября, 19.55, «Ред Булл Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 19 Эдер, 1:1 – 45 Собослаи, 2:1 – 50 Юнузович, 2:2 – 75 Лисакович.
Ред БуллСтанкович, Вебер, Валчи, Ульмер, Рамальо, Мвепу, Камара (Окугава, 73), Юнузович (Окафор, 84), Собослаи, Дака, Койта (Бериша, 53).
ЛокомотивГильерме, Серкейра, Чорлука, Живоглядов, Рыбус, Крыховяк, Миранчук (Лисакович, 69), Куликов, Жемалетдинов (Камано, 63), Смолов (Рыбчинский, 62), Эдер (Зе Луиш, 69).
Предупреждения:
Собослаи (41), Куликов (80).

 
 
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В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сыграл на выезде с «Ред Булл Зальцбург».
 
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