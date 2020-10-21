|
«Ред Булл» – «Локомотив» – 2:2. Лисакович забил гол
21.10.2020 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В стартовом туре группового этапа
На 75-й минуте второй гол москвичей забил белорусский форвард Виталий Лисакович, головой замкнувший навес защитника Дмитрия Живоглядова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сыграл на выезде с «Ред Булл Зальцбург».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)