Сергей Долидович: «Корабль, который начал тонуть – наша Радзіма Беларусь»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский лыжник Сергей Долидович рассказал о сказке про козленочка.

«Помните сказку «Козленок, который умел считать до 10»? Так вот козленок – это мы, кто научился считать до 9 августа. А все те, кто за ним гонялся – кто не хотел, чтобы их посчитали правильно :). Корабль, который начал тонуть – наша Радзіма Беларусь. Успеем пересчитать нас всех, кто на корабле, пока он не утонул окончательно или нет?» – написал Долидович.