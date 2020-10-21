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Сергей Долидович: «Корабль, который начал тонуть – наша Радзіма Беларусь»

21.10.2020 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский лыжник Сергей Долидович рассказал о сказке про козленочка.

«Помните сказку «Козленок, который умел считать до 10»? Так вот козленок – это мы, кто научился считать до 9 августа. А все те, кто за ним гонялся – кто не хотел, чтобы их посчитали правильно :). Корабль, который начал тонуть – наша Радзіма Беларусь. Успеем пересчитать нас всех, кто на корабле, пока он не утонул окончательно или нет?» – написал Долидович.

 
 
 
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Белорусский лыжник Сергей Долидович рассказал о сказке про козленочка.
 
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