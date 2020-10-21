Яковлев о том, почему хоккеисты не подписали письмо против насилия: «Прикормленность делает с ними то, что делает»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витязя» Константин Яковлев объяснил, почему среди подписантов письма против насилия и с требованиями к власти почти нет хоккеистов.

«Для меня хоккей – силовой, мужской вид спорта. Там проявляются характер, сила, воля. Задаю вопрос, почему хоккеисты молчат? Ответы простые, как и у всего нашего белорусского народа. Прикормленность для хоккеистов делает с ними то, что делает», – сказал Яковлев.

Напомним, Евгений Мазуро, исполняющий обязанности директора оршанского «Локомотива» с момента основания клуба, покинул свой пост.

Тренер Александр Руммо покинул пост главного тренера юношеской сборной Беларуси.

Оба они являются подписантами письма спортсменов с требованиями к власти. Полный список подписавшихся, в том числе представителей хоккея смотрите здесь .

Гурков, Зверева, Барабанщикова, Тумилович, Дулуб, Герасименя, Романовская и еще более 900 спортсменов подписали письмо за отставку Лукашенко и против насилия