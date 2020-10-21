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«Динамо» Москва – «Динамо» Минск. Гости установили клубный рекорд по молодости состава в матче КХЛ

21.10.2020 22:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде уступила московскому «Динамо» (2:5).

Как сообщает пресс-служба лиги, гости установили новый клубный рекорд по молодости состава в матче КХЛ – 22 года и 292 дня.

Состав минского «Динамо»:

Колосов (Толопило); Колячонок – Знахаренко, Мартынов – Шарангович – Когалев; Шинкевич – Соловьев, Дроздов – Протас – Ревенко; Дерябин – Денисов, Буйницкий – Усов – Аносов; Фальковский – Еременко, Ногачев, Пинчук, Литвинов.

 
 
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде уступила московскому «Динамо» (2:5).
 
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