Александра Герасименя: «В Беларуси полностью отсутствуют права и законы»

Источник материала: Tribuna.com

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя рассказала о ситуации с правами человека в стране.

– В Беларуси полностью отсутствуют права и законы. Могут посадить в тюрьму просто потому, что ты находился не в том месте, не в то время. А если ты еще имел такую наглость, как высказать свою позицию гражданскую, то пытаются заставить замолчать.

Мы поняли, как к нам относилась власть. Спортсменов не ценили, а ценили только результат, который мы показывали. Им нужны были наши медали, а не наши успехи.

– Может ли МОК повлиять на ситуацию с давлением на спортсменов в стране?

– Они будут проводить расследование. Одна из важных задач – лишить НОК Беларуси финансирования. И направить это финансирование целенаправленно спортсменам, которые готовятся к соревнованиям.

НОК никак не реагирует на ситуацию, видя, как нарушаются права спортсменов. Если НОК не может защитить спортсменов, мы решили сделать это сами, – сказала Герасименя.