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Александра Герасименя: «В Беларуси полностью отсутствуют права и законы»
21.10.2020 22:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя рассказала о ситуации с правами человека в стране.
– В Беларуси полностью отсутствуют права и законы. Могут посадить в тюрьму просто потому, что ты находился не в том месте, не в то время. А если ты еще имел такую наглость, как высказать свою позицию гражданскую, то пытаются заставить замолчать.
Мы поняли, как к нам относилась власть. Спортсменов не ценили, а ценили только результат, который мы показывали. Им нужны были наши медали, а не наши успехи.
– Может ли МОК повлиять на ситуацию с давлением на спортсменов в стране?
– Они будут проводить расследование. Одна из важных задач – лишить НОК Беларуси финансирования. И направить это финансирование целенаправленно спортсменам, которые готовятся к соревнованиям.
НОК никак не реагирует на ситуацию, видя, как нарушаются права спортсменов. Если НОК не может защитить спортсменов, мы решили сделать это сами, – сказала Герасименя.
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Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя рассказала о ситуации с правами человека в стране.
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