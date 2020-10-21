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Крэйг Вудкрофт: «Можно сказать, что у нас небольшой кризис из-за того, что много игроков основы вне состава»

22.10.2020 06:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с московским «Динамо» (2:5).

– Не довольны результатом, но это был хороший тест для нашей молодой команды. Начали немного нервно. Но позже смогли перестроиться и стали больше играть в чужой зоне. Можно сказать, что у нас небольшой кризис из-за того, что много игроков основы вне состава. Но мы должны справиться с этой ситуацией. Сегодня все ребята должны были показать свой максимум, к сожалению, не все это сделали.

- Несмотря на нервозность в начале матча, команде удалось лучшего всего по счету провести именно первый период. Благодаря чему это получилось? Почему не удалось развить успех?

– Благодаря хорошей игре в средней зоне. Мы показали, что мы скоростная команда, команда, которая может создавать опасные моменты. Дальше Дмитрий Знахаренко самоотверженно заблокировал бросок, потом в меньшинстве забросили. Как уже сказал, сегодня не все выполнили то, что мы хотим. Надо работать еще больше, чтобы побеждать.

- Вратарь Алексей Колосов дебютировал в КХЛ. Что скажете о его игре?

– Доволен его игрой. Первая шайба… Не уверен, видел ли он момент броска. Но дальше он играл хорошо, уверенно, совершил несколько отличных сэйвов. Алексей помогал нам оставаться игре. У него большой потенциал, он молод и в перспективе может важным игроком для белорусского хоккея.

- Когда вернуться в строй Фурх и Тэйлор, у Колосова будет шанс или он отправится в «Динамо-Молодечно»?

– Наши молодые вратари могут побороться за позицию как минимум второго номера. Мы хотим, чтобы у нас в составе была конкуренция, а ребята развивались. Но также важен результат команды.

- Почему в большинстве на левой стороне в зоне полуборта играл леворукий хоккеист, а два праворуких были под воротами и под синей линией? Хотя были моменты, когда можно было отдавать под уайнтаймер, но леворукому игроку было неудобно бросать.

– У нас в составе осталось два праворуких игрока: Еременко и Когалев. При игре в большинстве мы ставили игроков туда, куда было бы лучше, где они смогут использовать свои возможности, – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с московским «Динамо» (2:5).
 
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