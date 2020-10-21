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Виталий Лисакович: «С «Зальцбургом» дома сыграем 1-м номером. Дебют в ЛЧ и гол – это мечта»
22.10.2020 06:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «Локомотива»
– Команда хорошо играла в первые 30 минут, но пропустили со стандарта. На второй тайм вышли плохо. Могли набирать три очка. Идем дальше. Впереди важные игры и плотный график.
– На что обращал внимание Николич перед выходом на замену?
– Нужно было плотно играть по опорным полузащитникам. Думаю, установку удалось выполнить, хотя в некоторых моментах можно было играть быстрее.
– В моменте с голом
– Да, тоже отмечу его действия. Мне показалось, что вратарь сам себе закинул мяч в ворота. Подача была хорошей, я оказался один на дальней штанге.
Первый матч в
Атмосфера, конечно, не та, все по-другому. Забить при неполном стадионе - совсем другое.
– Показалось, что после гола ты немного выпал из игры.
– Может быть, эмоции, адреналин. Старался возвращаться, помогать. Австрийцы хорошо забрали мяч, мы играли больше на контратаках, играли вторым номером.
– «Зальцбург» не так страшен, как про него говорили?
– Это очень молодая и быстрая команда, которая много забивает. Дома будем играть первым номером и постараемся набрать три очка. Но ответная игра еще нескоро, – сказал Лисакович.
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Форвард «Локомотива» Виталий Лисакович подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (2:2), в котором он отметился голом.
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