Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Москва" Владимир Крикунов дал совет минскому "Динамо" относительно легионеров в команде, сообщается на сайте московской команды.

"Зубры" накануне потерпели поражение в выездном поединке КХЛ от московских одноклубников (2:5). Минчане провели третий матч кряду без единого легионера в команде. Кроме того, "бело-синие" установили клубный рекорд по молодости состава в лиге - 22 года и 292 дня.

"Я Грабовскому (тренер минского "Динамо" Михаил Грабовский - Sputnik) говорил еще два года назад, когда наши команды были на сборах в Нижнем Новгороде: дайте молодежи играть. Какая разница — занимать вам там последнее место с легионерами или без легионеров? Через шесть месяцев эти пацаны, если дать им играть, начнут давать результат. Я это уже проходил", - сказал Крикунов.

Специалист видит только плюсы в том, что в Минске дают играть молодым. "Как говорится, не было бы счастья — да несчастье помогло этим пацанам попасть в КХЛ. Но сейчас, к сожалению, выздоровеют легионеры, и им дадут играть, а этих ребят отправят", - добавил Крикунов.

"Легионеры дают результат? Их 12 человек у вас. Зачем своих-то ребят убивать?! Ну возьмите еще 20 легионеров, еще лучше будет результат, — и забудьте о белорусском хоккее", - заключил он.

Следующий матч минские "динамовцы", которые занимают 5-е место на Западе, проведут 24 октября против ЦСКА. В составе снова не будет ни одного иностранца.