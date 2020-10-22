Рехвиашвили – болельщикам «Шахтера»: «Был неправ, извиняюсь перед вами»

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор солигорского «Шахтера» Александр Рехвиашвили обратился к болельщикам клуба.

«Дорогие болельщики!

Футбол невообразим без эмоций: будь то радость от забитого мяча или огорчение от неловкого действия любимого игрока. Стоит ли говорить о чувствах, которые вызывает поражение твоей команды? Да еще и в такой важный момент сезона.

Я, конечно, имею ввиду встречу с минским «Динамо» в минувшее воскресенье. А также ту перепалку, которая случилась между мной и болельщиками в самой концовке матча. Было бы наивно ожидать от трибун другой реакции на проигрыш, кроме недовольства. И мне не следовало отвечать на это столь же эмоциональным образом – был неправ, извиняюсь перед вами», – сказал Рехвиашвили.

Спортдир «Шахтера» Рехвиашвили после матча с «Динамо» вступил в перепалку с болельщиками