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Рехвиашвили – болельщикам «Шахтера»: «Был неправ, извиняюсь перед вами»
22.10.2020 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный директор солигорского «Шахтера» Александр Рехвиашвили обратился к болельщикам клуба.
«Дорогие болельщики!
Футбол невообразим без эмоций: будь то радость от забитого мяча или огорчение от неловкого действия любимого игрока. Стоит ли говорить о чувствах, которые вызывает поражение твоей команды? Да еще и в такой важный момент сезона.
Я, конечно, имею ввиду встречу с минским «Динамо» в минувшее воскресенье. А также ту перепалку, которая случилась между мной и болельщиками в самой концовке матча. Было бы наивно ожидать от трибун другой реакции на проигрыш, кроме недовольства. И мне не следовало отвечать на это столь же эмоциональным образом – был неправ, извиняюсь перед вами», – сказал Рехвиашвили.
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Спортивный директор солигорского «Шахтера» Александр Рехвиашвили обратился к болельщикам клуба.
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