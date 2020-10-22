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Белорусский гроссмейстер Ковалев: «Меня глубоко потрясли кадры, на которых люди в черном распыляют газ бабушкам в глаза»

22.10.2020 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

26-летний белорусский гроссмейстер Владислав Ковалев объяснил, почему подписал открытое письмо.

– Вы подписали открытое письмо за честные выборы и против насилия. Почему?

– Я всегда был аполитичен. Да и сейчас ничего политического, по сути дела, нет. Это просто реакция нормального человека на происходящее вокруг. Это первые выборы, в которых я принимал участие. К сожалению, прошли они с большими нарушениями. Об этом говорит множество фактов. Но то, что произошло после них, – нормальному человеку трудно понять. Очень тяжело было осознавать, что в нашей стране к мирным людям применяется такое насилие. Сам я не участвовал в митингах. Слышал рассказы очевидцев и смотрел информацию в интернете. Я никогда не высказывал своего мнения публично. Надеялся, что скоро все станет на свои места, но насилие продолжается. Причём дошло до того, что подняли руку на стариков. Меня глубоко потрясли кадры, на которых люди в чёрном распыляют газ бабушкам в глаза.

Месяц назад стали происходить странные вещи. Сперва меня принялись заставлять ходить на работу в Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам и шашкам к девяти утра. И без опозданий, – сказал Ковалев.

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26-летний белорусский гроссмейстер Владислав Ковалев объяснил, почему подписал открытое письмо.
 
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