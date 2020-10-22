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Лига Европы. «Арсенал» против «Рапида», ЦСКА в гостях у «Вольфсберга», «Наполи» принимает АЗ
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Источник материала:
Tribuna.com
В стартовом туре группового этапа Лиги Европы «Рома» сыграет в гостях с «Янг Бойз», «Арсенал» – с «Рапидом». «Наполи» примет АЗ, «Лестер» – «Зарю», «Милан» встретится с «Селтиком», а «Тоттенхэм» – с ЛАСК.
Лига Европы
1-й тур
Группа A
Группа B
- Дата проведения
-
22 октября, 19.55, «Талла»
Группа C
- Дата проведения
-
22 октября, 19.55, «Мошава»
Группа D
Группа E
- Дата проведения
-
22 октября, 19.55, «Тумба»
Группа F
Группа G
Группа H
Группа I
Группа J
Группа К
Группа L
- Дата проведения
-
22 октября, 22.00, «У Нисы»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Статистика Лиги Европы
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В стартовом туре группового этапа Лиги Европы «Рома» сыграет в гостях с «Янг Бойз», «Арсенал» – с «Рапидом».
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