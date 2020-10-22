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Лига Европы. «Арсенал» против «Рапида», ЦСКА в гостях у «Вольфсберга», «Наполи» принимает АЗ

22.10.2020 12:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В стартовом туре группового этапа Лиги Европы «Рома» сыграет в гостях с «Янг Бойз», «Арсенал» – с «Рапидом». «Наполи» примет АЗ, «Лестер» – «Зарю», «Милан» встретится с «Селтиком», а «Тоттенхэм» – с ЛАСК.

Лига Европы

1-й тур

Группа A

Янг Бойз Швейцария – Рома Италия
Дата проведения
22 октября, 19.55, «Стад де Сюисс»
превью матча онлайн статистика

 

ЦСКА София Болгария – ЧФР Румыния
Дата проведения
22 октября, 19.55, «Васил Левски»
превью матча онлайн статистика

Группа B

Дандолк Ирландия – Мольде Норвегия
Дата проведения
22 октября, 19.55, «Талла»
превью матча онлайн статистика

 

Рапид Вена Австрия – Арсенал Англия
Дата проведения
22 октября, 19.55, «Альянц-Штадион»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Байер Германия – Ницца Франция
Дата проведения
22 октября, 19.55, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика

 

Хапоэль Беер-Шева Израиль – Славия Чехия
Дата проведения
22 октября, 19.55, «Мошава»
превью матча онлайн статистика

Группа D

Стандард Бельгия – Рейнджерс Шотландия
Дата проведения
22 октября, 19.55, «Морис Дюфран»
превью матча онлайн статистика

 

Лех Польша – Бенфика Португалия
Дата проведения
22 октября, 19.55, «Городской стадион Познань»
превью матча онлайн статистика

Группа E

ПСВ Нидерланды – Гранада Испания
Дата проведения
22 октября, 19.55, «Филипс Стадион»
превью матча онлайн статистика

 

ПАОК Греция – Омония Кипр
Дата проведения
22 октября, 19.55, «Тумба»
превью матча онлайн статистика

Группа F

Наполи Италия – АЗ Алкмар Нидерланды
Дата проведения
22 октября, 19.55, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Риека Хорватия – Реал Сосьедад Испания
Дата проведения
22 октября, 19.55, «ХНК Риека»
превью матча онлайн статистика

Группа G

Брага Португалия – АЕК Греция
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Мунисипал де Брага»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер Англия – Заря Украина
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

Группа H

Спарта Прага Чехия – Лилль Франция
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Генерали Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Селтик Шотландия – Милан Италия
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Селтик Парк»
превью матча онлайн статистика

Группа I

Маккаби Тель-Авив Израиль – Карабах Азербайджан
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Блумфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал Испания – Сивасспор Турция
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

Группа J

Тоттенхэм Англия – ЛАСК Австрия
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Лудогорец Болгария – Антверпен Бельгия
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Лудогорец Арена»
превью матча онлайн статистика

Группа К

Вольфсберг Австрия – ЦСКА Россия
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Хипо-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Динамо Загреб Хорватия – Фейеноорд Нидерланды
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Максимир»
превью матча онлайн статистика

Группа L

Хоффенхайм Германия – Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
22 октября, 22.00, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Слован Либерец Чехия – Гент Бельгия
Дата проведения
22 октября, 22.00, «У Нисы»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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В стартовом туре группового этапа Лиги Европы «Рома» сыграет в гостях с «Янг Бойз», «Арсенал» – с «Рапидом».
 
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