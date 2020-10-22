|
Белорусский гроссмейстер Ковалев: «У нас любой руководитель может оказывать на тебя психологическое давление, говорить с тобой на повышенных тонах»
22.10.2020 12:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
26-летний белорусский гроссмейстер Владислав Ковалев рассказал о руководителях в отечественном спорте.
– Как относитесь к давлению на спортсменов?
– Это полное неуважение к нам. Такого не должно быть. Спортсмены защищают честь страны на мировой арене и на них нельзя давить. Но у нас так повелось, что любой руководитель может оказывать на тебя психологическое давление, говорить с тобой на повышенных тонах, ставить себя выше тебя. Это абсолютно неправильно. Все федерации, все РЦОПы должны работать для спортсменов. Будем надеяться, что в скором времени система начнет меняться, – сказал Ковалев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский гроссмейстер Ковалев: «У нас любой руководитель может оказывать на тебя психологическое давление, говорить с тобой на повышенных тонах»
26-летний белорусский гроссмейстер Владислав Ковалев рассказал о руководителях в отечественном спорте.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)