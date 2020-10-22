Белорусский гроссмейстер Ковалев: «У нас любой руководитель может оказывать на тебя психологическое давление, говорить с тобой на повышенных тонах»

Источник материала: Tribuna.com

26-летний белорусский гроссмейстер Владислав Ковалев рассказал о руководителях в отечественном спорте.

– Как относитесь к давлению на спортсменов?

– Это полное неуважение к нам. Такого не должно быть. Спортсмены защищают честь страны на мировой арене и на них нельзя давить. Но у нас так повелось, что любой руководитель может оказывать на тебя психологическое давление, говорить с тобой на повышенных тонах, ставить себя выше тебя. Это абсолютно неправильно. Все федерации, все РЦОПы должны работать для спортсменов. Будем надеяться, что в скором времени система начнет меняться, – сказал Ковалев.

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