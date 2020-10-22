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Суд оштрафовал Егора Мещерякова на 540 рублей
22.10.2020 12:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Суд Заводского района Минска оштрафовал баскетболиста
Его признали виновным по статье 23.34 КоАП (за участие в несанкционированном массовом мероприятии).
Мещеряков – участник свободного объединения спортсменов Беларуси и один из подписантов письма с требованиями к властям. Полный список подписавшихся смотрите
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Суд Заводского района Минска оштрафовал баскетболиста Егора Мещерякова на 540 рублей.
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