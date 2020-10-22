Суд оштрафовал Егора Мещерякова на 540 рублей

Источник материала: Tribuna.com

Суд Заводского района Минска оштрафовал баскетболиста на 540 рублей.

Его признали виновным по статье 23.34 КоАП (за участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Мещеряков – участник свободного объединения спортсменов Беларуси и один из подписантов письма с требованиями к властям. Полный список подписавшихся смотрите здесь .

Гурков, Зверева, Барабанщикова, Тумилович, Дулуб, Герасименя, Романовская и еще более 900 спортсменов подписали письмо за отставку Лукашенко и против насилия