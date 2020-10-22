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Суд оштрафовал Егора Мещерякова на 540 рублей

22.10.2020 12:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Суд Заводского района Минска оштрафовал баскетболиста Егора Мещерякова на 540 рублей.

Его признали виновным по статье 23.34 КоАП (за участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Мещеряков – участник свободного объединения спортсменов Беларуси и один из подписантов письма с требованиями к властям. Полный список подписавшихся смотрите здесь.

Гурков, Зверева, Барабанщикова, Тумилович, Дулуб, Герасименя, Романовская и еще более 900 спортсменов подписали письмо за отставку Лукашенко и против насилия

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Заводского района Минска оштрафовал баскетболиста Егора Мещерякова на 540 рублей.
 
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