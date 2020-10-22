Экс-директор «Локомотива» Мазуро о ЧМ-2021: «Думаю, его у нас не будет. Не думаю, что за 8-9 месяцев все улучшится, исправится. А не забудется – это точно»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-директор оршанского «Локомотива» Евгений Мазуро дал прогноз касательно ЧМ-2021.

– Что скажете о перспективах Беларуси принять чемпионат мира в 2021 году?

– Думаю, его у нас не будет. Да, инфраструктура готова, ЧМ-2014 показал, что мы можем проводить такие соревнования. Но, опять же, вернемся к вопросу экономики, сложной политической ситуации в стране. Не думаю, что за 8-9 месяцев все улучшится, исправится. А не забудется – это точно. И, мне кажется, многие европейские сборные, американская откажутся приезжать в Беларусь. В знак солидарности с теми людьми, которые пострадали в результате насилия со стороны силовиков. Вон, «Йокерит» уже отказывался приезжать в гости к «Динамо».

Я вообще считаю, что справедливо было бы, если бы ЧМ отдали швейцарцам, которые не смогли его провести в этом году из-за пандемии. А нам бы дали возможность принять турнир в 2022 году. Конечно, с учетом всей экономической и политической ситуации в стране, – сказал Мазуро.