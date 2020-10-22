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Алексей Шевченко: «Вудкрофт два год говорит одни слова, но журналисты все равно задают ему вопросы. Понятно, почему Лукашенко там 26 лет»
22.10.2020 14:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал пресс-конференции главного тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта.
«Вудкрофт два год говорит одни слова, но упорные минские журналисты все равно задают ему вопросы. Понятно, почему Лукашенко там 26 лет», – сказал Шевченко.
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Алексей Шевченко: «Вудкрофт два год говорит одни слова, но журналисты все равно задают ему вопросы. Понятно, почему Лукашенко там 26 лет»
Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал пресс-конференции главного тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта.
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