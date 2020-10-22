Алексей Шевченко: «Вудкрофт два год говорит одни слова, но журналисты все равно задают ему вопросы. Понятно, почему Лукашенко там 26 лет»

Источник материала: Tribuna.com

Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал пресс-конференции главного тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта.

«Вудкрофт два год говорит одни слова, но упорные минские журналисты все равно задают ему вопросы. Понятно, почему Лукашенко там 26 лет», – сказал Шевченко.