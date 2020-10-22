|
Соболенко вышла в третий круг турнира в Чехии
22.10.2020 17:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт – Sputnik. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№12 в рейтинге WTA) вышла в третий круг турнира категории Premier, который проходит в Остраве (Чехия), сообщает Sputnik.
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
Соболенко играла против теннисистки из США Кори Гауфф (55). Белоруска неуверенно начала встречу, забрав лишь один гейм в первом сете, но потом собралась и смогла разгромить свою соперницу. По итогам трехсетового противостояния победу праздновала Соболенко – 1:6, 7:5, 7:6.
Матч длилась более двух часов.
Призовой фонд турнира составляет 528 тысяч долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска ничего не смогла противопоставить спортсменке из США в первом сете, но добыла преимущество во втором и третьем, вырвав в итоге победу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)