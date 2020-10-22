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Белорусский теннисист Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Стамбуле

22.10.2020 17:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Белорусский теннисист Илья Ивашко (129-й номер в мировом рейтинге) вышел в четвертьфинал турнира категории Challenger в Стамбуле, сообщает Sputnik.

В 1/8 финала он в двух сетах обыграл хозяина корта турецкого спортсмена Кема Илкела – 6:2, 6:2. Игра продолжалась 1 час 8 минут.

За выход в полуфинал Ивашко поборется с казахстанским теннисистом Дмитрием Попко. Встреча пройдет 23 октября

Теннисный турнир в Стамбуле завершится в воскресенье, 25 октября. В этом году его призовой фонд составляет 104 тысячи 160 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Поединок белоруса и турка Кема Илкела длился чуть больше часа – Ивашко для победы понадобилось два сета.
 
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