Егор Мещеряков об уходе из БФБ: «Последней каплей был именно арест Левченко и молчание федерации. Так быть не должно»

Источник материала: Tribuna.com

Баскетболист Егор Мещеряков рассказал о своем уходе из БФБ, а также поделился мнением об аресте на 15 суток Елены Левченко.

– 8 числа ты написал заявление и теперь ты никаким образом не относишься к федерации баскетбола?

– Да. Совершенно верно. 8-го числа был четверг. Принял решение. Написал заявление. Поговорил с Анастасией Марининой (генсек-исполнительный директор БФБ – Tribuna.com). Мы обсудили разные моменты. Она молодец – взяла 24 часа еще подумать, мне на подумать. Я даже не знал об этом. Она мне перезвонила в пятницу, 9-го. Сказала: «Ты уверен? Ты без эмоций принимал решение?». Совершенно по-человечески, нормально. Говорю: «Да, без эмоций». Это мое решение, ничего здесь крамольного нет. Никаких подковерных игр нет. Просто это мое решение. Думаю, так будет лучше и самой федерации, и мне.

– Почему так будет лучше?

– В связи с событиями с Леной Левченко, которая реально была иконой женского белорусского баскетбола. Да, наверное, всего баскетбола. Потому что никто из мужиков в финал НБА не выходил :) Поэтому Лена реально у нас number one. Когда с ней случилось то, что случилось – а именно ее арест, – федерация хранит молчание. Это их право. Я понял, что у них нейтральная позиция. Но она идет вразрез полностью с моей позицией. Получается, что любого игрока, который с честью и правдой защищал цвета белорусского баскетбола можно посадить и просто молчать. Я молчать не буду. Думаю, что правильно мне покинуть исполком федерации.

– Основной вопрос: почему не раньше?

– Ситуация назревала. У нас последний исполком был 16 сентября. Он длился 2,5 часа. Мы о многом поговорили. Я понял, что пока еще можно в нем оставаться. Во всяком случае мы обсуждаем текущие проблемы и людям не безразлично то, что происходит. Многие члены исполкома – живые люди и переживают за Беларусь, за белорусов. Но, наверное, последней каплей было – именно арест Лены. И та ситуация, которая произошла, молчание федерации… Считаю, что такого быть не должно. Нужно было или высказать поддержку или высказать так что, мол, Лена за решеткой, вот документы из суда, Лена много сделала для баскетбола, но есть как бы закон. Если хотите – можно занять такую позицию. Но полное молчание… Тяжело быть нейтральным. Хотя федерация пытается быть нейтральной. Но я этого не понимаю. Это идет вразрез с моими принципами. Я не говорю, что я розовый и пушистый, но было принято такое решение.

– Когда ты узнал о задержании Лены, то какие у тебя были мысли в голове?

– Мы уже недели две обсуждали, что рано или поздно кого-то из нас посадят. Была очень уникальная ситуация в том, что ты сидишь в кругу элитных спортсменов и обсуждаешь, что кто-то из нас может сесть. И правила поведения: что делать, как себя вести, кому звонить. То есть мы уже эту ситуацию обыграли в голове, чтобы не было паники, чтобы не было такого, что знянацку опа и случилось. Лена была психологически готовы, и мы все были готовы. Все понимают, что нас могут запрятать на определенное количество суток. И мы это принимаем. Если это будет, то это будет. Очень жаль, что Лена первая. Все-таки это психологический удар. Тем более девушка. Красивая девушка. Икона нашего баскетбола, – сказал Мещеряков в новом выпуске на YouTube-канале «Жизнь малина» .