Экс-игрок «Лиды» Архипов: «Неужели ОМОНовцы при споре с мамой или женой сразу же начинают избивать родных просто за то, что у них другое мнение по какому-то вопросу?»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-игрок «Лиды» Андрей Архипов в интервью Tribuna.com поделился мнением о происходящем в Беларуси после выборов.

– Для переезда в Польшу хватало причин. Главная, пожалуй, ситуация в стране после выборов. Тяжело играть, когда понимаешь, что рядом творится такая фигня! В Беларуси люди выходят отстаивать свои права и просто ни за что попадают на сутки. В это же время тебе нужно играть и делать вид, будто рядом ничего не происходит. На меня такая обстановка прилично давила.

Как-то в воскресенье мы играли дома, кажется, против «Гранита». Стоишь на поле, слушаешь гимн, а мимо стадиона проходят люди, скандируют речевки, их поддерживают сигналящие машины. Тебе хочется проявить солидарность и прогуляться с народом, а вместо этого приходится играть в футбол. Думаешь, может, находишься не на своем месте? Понятно, футбол – это работа, но сейчас люди борются за свои права, чем-то жертвуют, а ты должен просто гонять мяч… Если честно, тяжело все это осознавать, поэтому ходил на акции солидарности, чтобы отстоять свое право на честные выборы и попытаться остановить насилие. Сейчас людей избивают просто ни за что. Разве это нормально?

– Ты часто гулял по Лиде после выборов?

– 9 августа проголосовал, а вечером вместе с женой пошел к зданию местной администрации. Там собралось много людей, которые хотели узнать результаты выборов. Понятное дело, к нам никто не вышел и ничего не объявил. В центре собралось много народу, на площади хватало и силовиков. Случилась небольшая стычка, но в целом все прошло более-менее спокойно. Людей потихоньку вытеснили из центра, и все разошлись по домам. Правда, потом в Лиду завезли силовиков, которые несколько дней ездили по городу в микроавтобусах и бегали за людьми.

– Самая жесткая картина, которую ты видел в Лиде в эти дни?

– Как-то мы шли около памятника льву, и возле него выстроилась плотная шеренга силовиков с дубинками. Они двигались и просто зачищали центр города, выгоняя оттуда всех подряд. Неважно, кто попадался на пути: дети, женщины, дедушки или бабушки. Не имело значения, что ты делал на этой улице: шел в магазин или в гости к другу. Просто тебя не должно было находиться в городе. Ощущение, что реально по площади двигался какой-то карательный отряд.

Как-то мы с женой возвращались из магазина. Вышли на улицу, и тут резко начали перекрывать дорогу, а рядом стали кружить бусы без номеров. Из одного выскочили силовики в шлемах и побежали плюс-минус к нам. Если честно, сердечко немного екнуло. Мы схватились за руки, но тут мимо нас во дворы полетел какой-то пацан. И силовики, и автобус рванули за ним. Наверное, в тот момент нам просто повезло.

К слову, мы вместе с командой жили в общаге в центре города, и у нас во дворах стояли машины с омоновцами. Выходишь на балкончик и смотришь, как там летают эти бусики. Лично не был свидетелем, но ребята рассказывали, что в машинах скорой помощи видели людей в балаклавах. Также все слышали взрывы светошумовых гранат в городе.

Не укладывается в голове, почему люди просто не могут выйти на улицы своего города и мирно выразить несогласие? Неужели сотрудники ОМОН при споре с мамой, женой или ребенком сразу же начинают избивать родных просто за то, что у них другое мнение по какому-то вопросу? Почему они в такой же ситуации позволяют себе просто так отфигачить бабушек, которые вышли на марш? Для меня это самая большая загадка, – сказал Архипов.