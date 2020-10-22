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Егор Мещеряков: «Чувствую, что Лукашенко раньше оставит власть, чем Путин»
22.10.2020 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Баскетболист Егор Мещеряков считает, что Александр Лукашенко раньше покинет пост президента Беларуси, чем Владимир Путин уйдет с аналогичной должности в России.
– У тебя в Википедии два гражданства: русское и белорусское. Какого мнения ты сейчас о Путине?
– Сейчас мое мнение, к сожалению, ухудшилось о Путине. О Путине и российских политиках. В том числе о Лаврове. То есть то, что происходит последние два месяца… Это как лакмусовая бумажка. То есть если где-то ты еще мог прощать, сглаживать углы, понимать критичность ситуации и объяснять их поведение, то сейчас как бы объяснений нет вообще.
– Кто быстрее оставит власть? Путин или Лукашенко?
– Лукашенко. Не спрашивай почему. Я вот чувствую, что он быстрее оставит власть.
– Просто на уровне ощущений?
– Да, на уровне ощущений, – сказал Мещеряков в эфире проекта
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Баскетболист Егор Мещеряков считает, что Александр Лукашенко раньше покинет пост президента Беларуси, чем Владимир Путин уйдет с аналогичной должности в России.
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