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У Милевского есть предложения из Кипра и Азии

22.10.2020 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

У украинского нападающего «Динамо» Брест Артема Милевского есть несколько трансферных предложений, сообщил ведущий «ТаТоТаке» Андрей Сенькив. 

По информации источника, форвардом интересуются на Кипре и в странах Азии. 

В этом сезоне чемпионата Беларуси 35-летний Милевский провел 20 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.  

Ранее нападающий намекнул об уходе из клуба и возвращении в Украину. 

Милевский о возможном  уходе из «Динамо-Брест»: «Я без комментариев»

 
Теги: Брест
 
 
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У украинского нападающего «Динамо» Брест Артема Милевского есть несколько трансферных предложений, сообщил ведущий «ТаТоТаке» Андрей Сенькив.
 
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