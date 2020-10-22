У Милевского есть предложения из Кипра и Азии

Источник материала: Tribuna.com

У украинского нападающего «Динамо» Брест Артема Милевского есть несколько трансферных предложений, сообщил ведущий «ТаТоТаке» Андрей Сенькив.

По информации источника, форвардом интересуются на Кипре и в странах Азии.

В этом сезоне чемпионата Беларуси 35-летний Милевский провел 20 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.

Ранее нападающий намекнул об уходе из клуба и возвращении в Украину.

Милевский о возможном уходе из «Динамо-Брест»: «Я без комментариев»