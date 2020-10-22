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У Милевского есть предложения из Кипра и Азии
22.10.2020 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
У украинского нападающего
По информации источника, форвардом интересуются на Кипре и в странах Азии.
В этом сезоне
Ранее нападающий намекнул об уходе из клуба и возвращении в Украину.
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У украинского нападающего «Динамо» Брест Артема Милевского есть несколько трансферных предложений, сообщил ведущий «ТаТоТаке» Андрей Сенькив.
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