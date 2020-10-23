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Нурмагомедову пришлось раздеться догола на взвешивании

23.10.2020 09:55 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Чемпион UFC в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов уложился в вес перед титульным боем против американца Джастина Гэтжи.

24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254 состоится бой в легкой весовой категории (до 70,3 кг) между Нурмагомедовым и Гэтжи. Соперники сразятся за пояс чемпиона. Начало боя примерно в 23:00 (по минскому времени)

Накануне поединка прошло взвешивание спортсменов. Нурмагомедов показал вес 155 фунтов (70,3068 кг) при допустимых значениях 146-155 фунтов. Для того чтобы уложиться в норматив, россиянину пришлось полностью раздеться.

Вес Гэтжи оказался таким же, но американец взвешивался в шортах.

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@Justin_Gaethje также показывает на весах 70.3 кг. Чемпионский бой в силе! #UFC254

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

В смешанных единоборствах 32-летний Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 боях, 31-летний Гэтжи выиграл 23 поединка и потерпел два поражения.

 
Теги: Минск
 
 
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Уже завтра на бойцовском острове в Абу-Даби состоится бой за титул чемпиона UFC между Нурмагомедовым и Гэтжи.
 
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