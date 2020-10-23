Нурмагомедову пришлось раздеться догола на взвешивании

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Чемпион UFC в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов уложился в вес перед титульным боем против американца Джастина Гэтжи.

24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254 состоится бой в легкой весовой категории (до 70,3 кг) между Нурмагомедовым и Гэтжи. Соперники сразятся за пояс чемпиона. Начало боя примерно в 23:00 (по минскому времени)

Накануне поединка прошло взвешивание спортсменов. Нурмагомедов показал вес 155 фунтов (70,3068 кг) при допустимых значениях 146-155 фунтов. Для того чтобы уложиться в норматив, россиянину пришлось полностью раздеться.

Khabib Nurmagomedov looked relieved on the scale after making championship weight of 155 pounds for the #UFC254 main event ⚖️ @espnmma pic.twitter.com/3XgfHEXv78 — ESPN (@espn) October 23, 2020

Вес Гэтжи оказался таким же, но американец взвешивался в шортах.

В смешанных единоборствах 32-летний Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 боях, 31-летний Гэтжи выиграл 23 поединка и потерпел два поражения.