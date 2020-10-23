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Ганчаренко раскритиковал качество домашнего поля "Вольфсберга"
23.10.2020 09:55 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко остался недоволен качеством поля домашней арены австрийского "Вольфсберга". Такое
Накануне "армейцы" сыграли вничью в выездном матче первого тура группового раунда ЛЕ против "Вольфсберга" – 1:1. В составе московской команды забил Адольфо Гайч (5-я минута). У хозяев голом отметился Михаэль Линдль (42-я, с пенальти).
Недовольны, хотели выиграть
После игры белорусский наставник ЦСКА предположил, что злую шутку с командой сыграл быстрый гол.
© AFP 2020 / ANDREAS GEBERT
"Мы недовольны, хотели выиграть. Может, в какой-то мере злую шутку сыграл быстрый гол, начали играть ближе к своим воротам, чего делать не стоило", - сказал Ганчаренко.
По его словам, в первом тайме – в середине и в конце – "мы плохо выходили из-под прессинга". Во втором игра стала получаться лучше, но вблизи штрафной соперника у "армейцев" практически не было моментов.
"Хотя Эджуке и Чалов могли решить исход в нашу пользу. В одном моменте Игорь спас. Но в целом мы можем лучше", - добавил специалист.
Он отметил, что его подопечным не хватало "более качественной игры с мячом, хотя поле было не лучшего качества". "У всех наших техничных игроков случался брак. Мы мало провели атак, которые хотели бы", - продолжил Ганчаренко.
О качестве газона
Главком "армейцев" подчеркнул, что состояние поля не должно быть причиной плохой игры его команды.
"Это не отмазка, но чтобы в Австрии было такое качество поле и чтобы его допустили до игр в Лиге Европы… На мой взгляд, это неправильно", - сказал он.
Московский клуб в следующем туре примет загребское "Динамо", "Вольфсберг" сыграет дома с "Фейенордом".
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Белорусский специалист разобрал игру своей команды и пришел к выводу, что "армейцы" могли решить исход встречи в свою пользу.
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