Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко остался недоволен качеством поля домашней арены австрийского "Вольфсберга". Такое заявление он сделал после матча Лиги Европы УЕФА.

Накануне "армейцы" сыграли вничью в выездном матче первого тура группового раунда ЛЕ против "Вольфсберга" – 1:1. В составе московской команды забил Адольфо Гайч (5-я минута). У хозяев голом отметился Михаэль Линдль (42-я, с пенальти).

Недовольны, хотели выиграть

После игры белорусский наставник ЦСКА предположил, что злую шутку с командой сыграл быстрый гол.

"Мы недовольны, хотели выиграть. Может, в какой-то мере злую шутку сыграл быстрый гол, начали играть ближе к своим воротам, чего делать не стоило", - сказал Ганчаренко.

По его словам, в первом тайме – в середине и в конце – "мы плохо выходили из-под прессинга". Во втором игра стала получаться лучше, но вблизи штрафной соперника у "армейцев" практически не было моментов.

"Хотя Эджуке и Чалов могли решить исход в нашу пользу. В одном моменте Игорь спас. Но в целом мы можем лучше", - добавил специалист.

Он отметил, что его подопечным не хватало "более качественной игры с мячом, хотя поле было не лучшего качества". "У всех наших техничных игроков случался брак. Мы мало провели атак, которые хотели бы", - продолжил Ганчаренко.

О качестве газона

Главком "армейцев" подчеркнул, что состояние поля не должно быть причиной плохой игры его команды.

"Это не отмазка, но чтобы в Австрии было такое качество поле и чтобы его допустили до игр в Лиге Европы… На мой взгляд, это неправильно", - сказал он.

Московский клуб в следующем туре примет загребское "Динамо", "Вольфсберг" сыграет дома с "Фейенордом".