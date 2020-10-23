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Многократный чемпион мира по тайскому боксу Булат и еще 3 представителя спорта находятся в тюрьме

23.10.2020 11:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

 4 представителя спортивной общественности Беларуси находятся в тюрьме.

13 октября в Минске задержали 24-летнюю Александру Ситникову – многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу и К1, трехкратную бронзовую призерку чемпионатов Европы по муай-тай. 14 октября ее осудили на 10 суток.

Многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Юрий Булат осужден на 15 суток. Булата осудили за участие в несанкционированной акции, при этом есть доказательства, что он с семьей находился в другом месте.

Чемпион Беларуси по американскому футболу, многократный чемпион Восточной лиги, игрок команды «Литвины» Игорь Бояр осужден на 15 суток.

Архитектор и ди-лайн «Зубров» Ростислав Стефанович был задержан и избит 29 сентября. 9 октября мужчине выдвинули обвинения в участии в массовых беспорядках в Минске по ч.2 ст.293 Уголовного кодекса (наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет).

 

 
Теги: Минск
 
 
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 4 представителя спортивной общественности Беларуси находятся в тюрьме.
 
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