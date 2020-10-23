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Опейкин об увольнении Петраковой и Грибова из гандбольной сборной: «И никто не набрался смелости поддержать. Стыд»

23.10.2020 11:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Координатор фонда спортивной солидарности Александр Опейкин поделился мнением об увольнении из сборной Беларуси по гандболу тренеров, которые подписались под письмом спортивной общественности: Натальи Петраковой и Константина Грибова.

«Пару дней назад чиновники Министерства спорта не продлили  трудовые контракты с замечательными гандбольными специалистами Натальей Петраковой и Костей Грибовым.  Квалифицированные специалисты (и у Натальи и у Кости два высших образования) оказались не нужны белорусскому гандболу. 

В августе ребята подписали открытое письмо спортсменов. Естественно, началось давление и вызовы на ковер. Один особо умный чиновник сообщил Наталье, что у нее «еще есть возможность реабилитироваться». В смысле? Поменять свое мнение по поводу украденных голосов и издевательств над людьми, арестов и репрессий? 

На аттестации в Минспорта никто из коллег по спорту не смог поднять голову и что-то сказать в защиту ребят. Все просто опустили глаза и промолчали. Так вот, боль моя в том, что всех этих людей я знаю лично. И они все друг друга знают лично с самого детства.  И никто не набрался смелости поддержать. Стыд.

А Наташа и Костя – настоящие кремни. К сожалению, придется приложить немало усилий, чтобы в будущем убедить их вернутся в гандбол», – написал Опейкин в фэйсбуке.

Экс-тренер сборной Беларуси Петракова про подписание письма: «У нас спросили прямо в лоб: «Кто вам заплатил?»

 
 
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Координатор фонда спортивной солидарности Александр Опейкин поделился мнением об увольнении из сборной Беларуси по гандболу тренеров, которые подписались под...
 
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