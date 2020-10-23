ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат Англии. «Астон Вилла» принимает «Лидс», «МЮ» сыграет с «Челси» в субботу

23.10.2020 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

6-й тур АПЛ открывается матчем «Астон Вилла» – «Лидс».

В субботу «Манчестер Сити» играет на выезде с «Вест Хэмом», «Манчестер Юнайтед» принимает «Челси», «Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед».

В воскресенье «Арсенал» встречается дома с «Лестером». Завершится тур в понедельник матчем «Бернли» – «Тоттенхэм».

Чемпионат Англии

6-й тур

Астон Вилла – Лидс
Дата проведения
23 октября, 22.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Манчестер Сити
Дата проведения
24 октября, 14.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Фулхэм – Кристал Пэлас
Дата проведения
24 октября, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Челси
Дата проведения
24 октября, 19.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
24 октября, 22.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Эвертон
Дата проведения
25 октября, 17.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Ньюкасл
Дата проведения
25 октября, 19.30, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Лестер
Дата проведения
25 октября, 22.15, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Вест Бромвич
Дата проведения
26 октября, 20.30, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Тоттенхэм
Дата проведения
26 октября, 23.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Сыграйте за Хабиба или Гэтжи в новой версии пакмана

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусы, проживающие в Голландии, призывают бойкотировать матч молодежных сборных Нидерланды – Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика