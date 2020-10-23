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Чемпионат Англии. «Астон Вилла» принимает «Лидс», «МЮ» сыграет с «Челси» в субботу
23.10.2020 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
6-й тур АПЛ открывается матчем «Астон Вилла» – «Лидс».
В субботу
В воскресенье «Арсенал» встречается дома с «Лестером». Завершится тур в понедельник матчем «Бернли» – «Тоттенхэм».
Чемпионат Англии
6-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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6-й тур АПЛ открывается матчем «Астон Вилла» – «Лидс».
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