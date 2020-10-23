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Белорусы, проживающие в Голландии, призывают бойкотировать матч молодежных сборных Нидерланды – Беларусь

23.10.2020 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусы, проживающие в Голландии, призывают команды из этой страны дистанцироваться от белорусского спортивного руководства: бойкотировать спортивные мероприятия в Беларуси и отказать белорусским спортсменам и официальным лицам в доступе в Нидерланды.

В частности, активисты призывают бойкотировать матч квалификации ЧЕ среди молодежных сборных Нидерланды – Беларусь, который должен пройти 13 ноября.

 
 
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Белорусы, проживающие в Голландии, призывают команды из этой страны дистанцироваться от белорусского спортивного руководства: бойкотировать спортивные...
 
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