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Белорусы, проживающие в Голландии, призывают бойкотировать матч молодежных сборных Нидерланды – Беларусь
23.10.2020 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусы, проживающие в Голландии, призывают команды из этой страны дистанцироваться от белорусского спортивного руководства: бойкотировать спортивные мероприятия в Беларуси и отказать белорусским спортсменам и официальным лицам в доступе в Нидерланды.
В частности, активисты призывают бойкотировать матч квалификации ЧЕ среди молодежных сборных Нидерланды – Беларусь, который должен пройти 13 ноября.
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Белорусы, проживающие в Голландии, призывают бойкотировать матч молодежных сборных Нидерланды – Беларусь
Белорусы, проживающие в Голландии, призывают команды из этой страны дистанцироваться от белорусского спортивного руководства: бойкотировать спортивные...
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