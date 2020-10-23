Александра Ситникова: «Чем больше времени ты проводишь за решеткой, тем больше убеждаешься, что правда с твоей стороны двери – за теми, кто закрыт, а не за теми, кто закрывает»

Источник материала: Tribuna.com

Многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу и К1 Александра Ситникова рассказал о своем задержании.

«Всем привет. Всем спасибо большое за поддержку. Сегодня меня выпустили. Всем огромное спасибо. Я не ожидала такой реакции, не ожидала, что кто-то будет знать об этом.

Задержали меня 13 октября возле работы. Два сотрудника РОВД ждали меня возле моей машины весь день. Около трех часов, когда я вышла с работы, меня попросили проехать в РОВД для разговора, мол, у меня административное правонарушение и со мной хотят побеседовать. Возможно, мне выпишут штраф. У меня в машине лежал торт маме на День рождения. Мне сказали, что, конечно, я успею ее поздравить. Предложили проехать на их машине или на моей. Я поехала на своей, припарковалась возле РОВД, но оттуда меня никто уже не отпустил.

Мне ничего не предъявили, не объяснили причину задержания. Сразу провели обыск, сняли шнурки, ремни, заставили снять сережки, посадили в «обезьянник». Я просидела там несколько часов, и никто не знал кто я, кто меня привез, моего дела не было. Не знаю, как это работает. Как можно задержать простого человека и посадить его, как преступника, ничего не предъявив.

Историй было много, увидела я разное. На собственном опыте увидела, насколько это все честно и правильно. Чем больше времени ты там проводишь, тем больше ты видишь и знаешь. Больше убеждаешься, что правда с твоей стороны двери – за теми, кто закрыт, а не за теми, кто закрывает. У меня просто нет слов…