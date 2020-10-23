|
Многократная чемпионка Беларуси по муай тай Ситникова вышла на свободу после 10 суток ареста
23.10.2020 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня вышла на свободу многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу и К1 Александра Ситникова.
Ситникова была задержана 13 октября, 14 октября суд приговорил спортсменку к 10 суткам ареста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня вышла на свободу многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу и К1 Александра Ситникова.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)