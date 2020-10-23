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Многократная чемпионка Беларуси по муай тай Ситникова вышла на свободу после 10 суток ареста

23.10.2020 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня вышла на свободу многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу и К1 Александра Ситникова.

Ситникова была задержана 13 октября, 14 октября суд приговорил спортсменку к 10 суткам ареста.

 
 
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Сегодня вышла на свободу многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу и К1 Александра Ситникова.
 
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