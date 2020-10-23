Милевский может сменить брестское «Динамо» на кипрский «Пафос» (xsport.ua)

Источник материала: Tribuna.com

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский получил предложение от кипрского «Пафоса».

Клуб, который недавно возглавил экс-тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко, готовится сделать предложение украинцу на полгода. Новый контракт вступит в силу с января, если 35-летний экс-форвард сборной Украины его подпишет.

В нынешнем сезоне чемпионате Беларуси Милевский провел 22 матча, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.