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Милевский может сменить брестское «Динамо» на кипрский «Пафос» (xsport.ua)

23.10.2020 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский получил предложение от кипрского «Пафоса».

Клуб, который недавно возглавил экс-тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко, готовится сделать предложение украинцу на полгода. Новый контракт вступит в силу с января, если 35-летний экс-форвард сборной Украины его подпишет.

В нынешнем сезоне чемпионате Беларуси Милевский провел 22 матча, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

 
 
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Украинский нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский получил предложение от кипрского «Пафоса».
 
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