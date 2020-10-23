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МОК: «В ответ на запросы были получены заверения в том, что НОК Беларуси полностью соблюдает Олимпийскую хартию. Комитет продолжит мониторинг ситуации»
23.10.2020 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Исполнительному комитету МОК сегодня были представлены промежуточные отчеты о положении спортсменов в Республике Беларусь.
Во время виртуального заседания Исполнительный комитет подтвердил свое решение от 7 октября 2020 года об усилении расследования соблюдения Национальным олимпийским комитетом Беларуси Олимпийской хартии.
В ответ на различные запросы МОК получил подробную информацию по этому вопросу как от НОК, так и от Комиссии спортсменов НОК, были получены заверения в том, что НОК полностью соблюдает Олимпийскую хартию.
Тем не менее, Исполнительный комитет МОК вновь выразил серьезную обеспокоенность общей ситуацией в спортивном сообществе Беларуси, продолжит мониторинг ситуации с белорусскими спортсменами в преддверии Олимпийских игр в Токио 2020 и Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Комитет также остается открытым для получения любой дополнительной информации, касающейся дискриминации спортсменов по признаку политических взглядов, если эти спортсмены находятся в ведении НОК.
МОК – гражданская неправительственная организация, и ее мандат ограничен спортом. У него нет ни полномочий, ни возможности изменять законы или политические системы, включая законы суверенной страны, и поэтому он не будет комментировать политические события в какой-либо стране.
МОК очень серьезно относится к своему мандату, чтобы гарантировать, что НОК всех стран соблюдают свои обязательства по Олимпийской хартии, и, как следствие, спортсмены, находящиеся под их руководством, могут участвовать в своем виде спорта без какой-либо дискриминации. Это, в частности, означает, что они не подвергаются дискриминации из-за их политических взглядов.
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МОК: «В ответ на запросы были получены заверения в том, что НОК Беларуси полностью соблюдает Олимпийскую хартию. Комитет продолжит мониторинг ситуации»
Исполнительному комитету МОК сегодня были представлены промежуточные отчеты о положении спортсменов в Республике Беларусь.
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