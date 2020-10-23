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Светлана Тихановская: «26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку. Спортсмены, деятели культуры, врачи и религиозные общины будут устраивать свои акции поддержки»

23.10.2020 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская поддержала всех, кто присоединится к забастовке 26 октября.

«Народный Ультиматум – это воля белорусского народа. 25 октября белорусы выйдут на улицы с требованием остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы. А это невозможно без ухода Лукашенко.

Если требования не будут выполнены, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку. Я знаю, что работники предприятий и транспортники, сотрудники БелЖД, учителя и студенты планируют забастовки и кампании неповиновения. Я знаю, что частный бизнес поддержит бастующих – 26 октября свои двери закроют многие компании и предприятия. Спортсмены, деятели культуры, врачи и религиозные общины будут устраивать свои акции поддержки. Так начнется первая неделя национального страйка.

Каждый, кто займет сторону народа, получит всю возможную помощь общественных организаций и фондов. Никто не останется в беде. Я поддержу каждого, кто присоединится к народу Беларуси 26 октября», – сказала Тихановская.

 
 
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