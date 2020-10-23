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Минское «Динамо» проиграло 4-й матч подряд и опустилось на 5-е место на Западе
23.10.2020 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло ЦСКА. Это 4-е поражение минчан подряд.
Отметим, что эти 4 встречи минчане проводили преимущественно белорусскими игроками – лишь в одной встрече участие принял один легионер – защитник Бреннан Меннел. Остальные легионеры были помещены на карантин.
В таблице Западной конференции минчане опустились на 5-е место.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло ЦСКА.
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