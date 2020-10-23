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Пике рассказал о деградирующей "Барселоне"

24.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Футбольный клуб "Барселона" после 2015 года не развивается, а деградирует, заявил испанский защитник "Барселоны" Жерар Пике.

© Sputnik / Артур Лебедев
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"Мы дотянулись до звезд в 2015 году, и с тех пор клуб не растет, а деградирует, эта тенденция неприемлема", - сказал футболист, слова которого приводит Mundo Deportivo.

Он вспомнил поражение от мюнхенской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов в прошлом сезоне (2:8), назвав те события "дном".

"Нам всем пришлось перезагрузиться, чтобы посмотреть, что сейчас лучше для клуба", - добавил Пике.

Испанец стал одним из футболистов, который согласился на понижение зарплаты. Пике подписал новый контракт, рассчитанный до 2024 года. Вступление в силу нового соглашения 33-летнего футболиста с клубом зависит от количества проведенных им матчей в сезоне-2021/22.

"Почему решил продлить контракт? Это очень просто. Клуб сообщил мне и другим игрокам, что из-за пандемии клуб сильно пострадает в экономическом плане, и в этой ситуации "Барса" превыше всего. "Барса" дала мне все, поэтому я предоставил себя в их распоряжение. Мне сказали, что все деньги, которые я недополучу в этом году, будут возвращены в будущем", - сказал 33-летний защитник.

Пике также рассказал об отношениях между игроками, тренером и президентом в "Барселоне".

"Когда иерархия четко определена, тогда клуб нормально функционирует и все становится лучше для всех. Президент должен стоять на первом месте, а затем тренер должен управлять игроками. Когда эта иерархия нарушена, ничего не работает", - сказал футболист.

"Если в какой-то момент у футболистов появляется власть (в принятии решений), так это потому, что кто-то не хочет брать ее на себя", - заключил он.

Пике выступает за "Барсу" с 2008 года. Вместе с "сине-гранатовыми" защитник восемь раз становился чемпионом Испании, по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, трижды побеждал в Лиге чемпионов, завоевывал Суперкубок УЕФА.

 
Теги: Минск
 
 
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После 2015 года, когда каталонцы выиграли Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании, команда стоит на месте, уверен футболист.
 
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