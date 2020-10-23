ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четвертое поражение подряд: минское "Динамо" проиграло ЦСКА

24.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Минский хоккейный клуб "Динамо" уступил московскому ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги, передает Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко
Минское "Динамо" проиграло третий матч подряд в КХЛ

Встреча между командами состоялась вечером в пятницу 23 октября в столице России.

Счет на седьмой минуте игры сумели открыть хозяева льда – отличился Сергей Андронов. В середине второго периода "армейцам" удалось удвоить цифры на табло (Михаил Науменков, 32-я минута), однако на 36-й минуте "зубры" отыграли одну шайбу – гол забил Егор Шарангович.

Спустя несколько секунд хоккеисты ЦСКА провели удачную атаку – 3:1 (Максим Шалунов, 36), а за 15 минут до конца игры – еще одну 4:1 (Николай Голдобин, 45).

За четыре секунды до финальной сирены "зубры" пропустили пятую шайбу – прицельный бросок сделал швед Марио Кемпе.

В настоящее время "Динамо" по-прежнему остается на 5-й строчке Западной конференции КХЛ (21 очко). Следующую встречу подопечные Крэйга Вудкрофта проведут в воскресенье 25 октября против "Северстали".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятую шайбу "зубры" пропустили за четыре секунды до финальной сирены – прицельный бросок сделал швед Марио Кемпе.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское «Динамо» проиграло 4-й матч подряд и опустилось на 5-е место на Западе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика