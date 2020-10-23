Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Минский хоккейный клуб "Динамо" уступил московскому ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги, передает Sputnik.

Встреча между командами состоялась вечером в пятницу 23 октября в столице России.

Счет на седьмой минуте игры сумели открыть хозяева льда – отличился Сергей Андронов. В середине второго периода "армейцам" удалось удвоить цифры на табло (Михаил Науменков, 32-я минута), однако на 36-й минуте "зубры" отыграли одну шайбу – гол забил Егор Шарангович.

Спустя несколько секунд хоккеисты ЦСКА провели удачную атаку – 3:1 (Максим Шалунов, 36), а за 15 минут до конца игры – еще одну 4:1 (Николай Голдобин, 45).

За четыре секунды до финальной сирены "зубры" пропустили пятую шайбу – прицельный бросок сделал швед Марио Кемпе.

В настоящее время "Динамо" по-прежнему остается на 5-й строчке Западной конференции КХЛ (21 очко). Следующую встречу подопечные Крэйга Вудкрофта проведут в воскресенье 25 октября против "Северстали".