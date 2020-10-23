МОК будет следить за ситуацией с белорусскими спортсменами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Международный Олимпийский комитет продолжит пристально следить за ситуацией с белорусскими спортсменами, заявили в пятницу в организации.

Ранее МОК получил ряд жалоб от белорусских атлетов – они касаются политически мотивированного давления со стороны Национального Олимпийского комитета Беларуси и входящих в его состав федераций. В связи с этим комитет направил в Беларусь письмо с запросом, как в республике придерживаются положений Олимпийской хартии.

"В ответ на различные запросы МОК получил подробную информацию по этому вопросу. Были получены заверения в том, что НОК полностью соблюдает Олимпийскую хартию", – сказали в организации.

Там также отметили, что, несмотря на это, исполком МОК все еще серьезно озабочен происходящим в спортивном сообществе Беларуси, поэтому продолжит мониторить ситуацию в стране в преддверии двух Олимпийских игр – в Токио в 2020-м и в Пекине в 2022-м.

Как сообщал Sputnik, ранее Европейский олимпийский комитет (ЕОК) призвал белорусское правительство уважать права спортсменов и гарантировать, что они не будут подвергаться преследованию из-за их политических или иных взглядов.

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