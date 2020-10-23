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МОК будет следить за ситуацией с белорусскими спортсменами
24.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Международный Олимпийский комитет продолжит пристально следить за ситуацией с белорусскими спортсменами, заявили в пятницу в организации.
© AFP 2020 / FABRICE COFFRINI
Ранее МОК получил ряд жалоб от белорусских атлетов – они касаются политически мотивированного давления со стороны Национального Олимпийского комитета Беларуси и входящих в его состав федераций. В связи с этим комитет направил в Беларусь письмо с запросом, как в республике придерживаются положений Олимпийской хартии.
"В ответ на различные запросы МОК получил подробную информацию по этому вопросу. Были получены заверения в том, что НОК полностью соблюдает Олимпийскую хартию", – сказали в организации.
Там также отметили, что, несмотря на это, исполком МОК все еще серьезно озабочен происходящим в спортивном сообществе Беларуси, поэтому продолжит мониторить ситуацию в стране в преддверии двух Олимпийских игр – в Токио в 2020-м и в Пекине в 2022-м.
Как сообщал Sputnik, ранее Европейский олимпийский комитет (ЕОК)
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В исполкоме МОК заявили, что все еще серьезно озабочены происходящим в спортивном сообществе Беларуси.
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