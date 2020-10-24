Да здравствует интрига! Превью футбольных выходных

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. В большом футбольном мире начались разборки в Лиге Чемпионов, буксуют лидеры лучших чемпионатов, а функционеры готовят новые реформы. В маленьком белорусском футбольном мире тоже есть свои интересные события, среди них – матчи ближайших выходных в рамках Высшей лиги.

Суббота, 14:30. "Городея" – "Смолевичи"

Тур будет открыт любопытным матчем двух аутсайдеров чемпионата. И если "Смолевичи" давно и прочно осели на самом дне, порядочно закопавшись в ил, то "Городея" в прошлом туре смогла сделать шаг в сторону от пропасти. "Сахарники" неожиданно для самих себя обыграли "Неман", претендующий на золотые медали первенства. Теперь положение "бело-зеленых" улучшилось, но успех нужно закрепить. Лучшего соперника чем "быки" для набора очков на финише сезоне просто не придумать. Особенно при таком высоком уровне мотивации "хозяев".

Суббота, 16:30. БАТЭ – "Витебск"

После смены главкома корабль БАТЭ не пошел ко дну, но и выйти на крейсерскую скорость пока не в состоянии. Осечки случаются с завидной регулярностью. Вот и в прошлом туре команда Александра Лисовского не набрала максимум очков – поединок против "Ислочи" завершился ничьей. Тем удивительнее, что борисовчане продолжают идти на первом месте и являются фаворитами в борьбе за титул. Правда, календарь на финише сезона очень непростой. И Сергей Ясинский вместе с игроками "Витебска" точно намерены встать еще одним айсбергом на пути бывших чемпионов.

Суббота, 18:30. "Динамо-Минск" – "Белшина"

Классическая вывеска, которая дополняется еще одной любопытной деталью: последний раз на поле стадиона "Динамо" команды встречались аж 10 апреля 2012 года. Тогда бело-синие одержали победу со счетом 1:0. Сейчас столичная команда смотрится вязко, порой откровенно скучно. Но она хотя бы начала собирать очки. Для того чтобы вмешаться в чемпионские разборки, уже поздновато. Но как пролог к следующему сезону – почему бы и нет. "Шинникам" же нужно спасаться и побеждать здесь и сейчас. Результат матча совсем не очевиден.

Воскресенье, 13:00. "Неман" – "Славия"

Гродно живет большой футбольной мечтой. Команда, по уровню финансирования едва ли входящая в топ-8, в нынешнем сезоне удивляет. Главный тренер Игорь Ковалевич научил забивать голы Марушича, раскрыл лидерские качества Легчилина, заставил отрабатывать на полную Жуковского. Однако хватит ли молодецкого запала "желто-зеленым" в финальной части чемпионата? Прошлый тур поставил вопрос ребром. "Олени" проиграли "Городее" и теперь обязаны побеждать крепкую "Славию", чтобы не попрощаться с шансами на трофей.

Воскресенье, 15:00. "Энергетик-БГУ" – "Шахтер"

Еще один крайне важный поединок в контексте борьбы за золото. "Шахтер" имел прекрасную возможность выйти на чистое первое место и занять стратегически важную позицию перед очной встречей с БАТЭ. Однако осечкой борисовчан "горняки" не воспользовались. Новый тренер Роман Григорчук вообще пока не блещет. В трех матчах лишь три набранных очка. Выезд к "студентам" в такой слабой кондиции чреват очередным поражением. Тем более что для "Энергетика" игры против фаворитов очень часто становятся успешными. Да и солигорчан команда уже обыгрывала в минувшем сезоне.

Воскресенье, 17:00. "Рух" – "Ислочь"

Любимое детище Александра Зайцева неделю назад снова с разгромным счетом уступило брестскому "Динамо". Опыт и мотивация пока еще действующих чемпионов позволяет им справляться с молодежью "Руха". Но профессиональный рост подопечных Александра Седнева не вызывает сомнений, даже несмотря на игровую нестабильность. Что же касается их соперников, то "волки" являются самой возрастной командой чемпионата. Впрочем, лидеры коллектива не устают доказывать, что старый конь борозды не портит. Столкновение двух противоположных подходов и стратегий должно получиться захватывающим.

На этот раз все матчи тура в выходные дни не уместились. И "Минск", и брестчане в середине недели играли перенесенные матчи. Поэтому очная встреча была сдвинута на понедельник. Плотный график скорее играет за хозяев, однако разница в голом мастерстве составов слишком ощутима. К тому же "бело-синие" выдали прекрасную серию из 5 кряду победных матчей, которая позволила команде вплотную приблизиться к лидирующей группе. Тем временем Артем Милевский в своих соцсетях прозрачно намекает на скорый отъезд из Бреста и большие перемены в клубе будущей зимой. Возможно, звезды "Динамо" дают прощальную гастроль и играют без какого-либо груза на плечах. А в таких условиях и успехи даются гораздо легче.

Понедельник, 17:00. "Торпедо-БелАЗ" – "Слуцк"

Перед началом сезона у поклонников автозаводцев были плохие предчувствия: методы главного тренера Юрия Пунтуса многие считали безнадежно устаревшими, а состав команды собирался заново и без большого бюджета. Сейчас же мы видим крепкий слаженный коллектив, борющийся за проход в еврокубки. У "Торпедо" есть понятный игровой рисунок, забивные лидеры и надежный тыл. Ничего из этого нельзя сказать о "Слуцке". Да, "сахарники" неделю назад одержали первую победу в Высшей лиге с середины июля. Да, в клуб только что пришел новый наставник. Но шансы на успешную игру в Жодино у команды из Слуцка мизерные. Впрочем, в футболе возможно все. Тем более в белорусском.