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Соболенко вышла в полуфинал турнира в Остраве
24.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт – Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Остраве (Чехия).
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
Четвертьфинальный матч с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо выдался непростым. В первом сете соперница разгромила белоруску со счетом 6:0. Во втором сете при счете 0:4 Соболенко все же смогла перестроить ход игры и выиграла партию со счетом 6:4. В третьем сете представительница Беларуси одержала уверенную победу со счетом 6:0.
В полуфинале Соболенко встретится с представительницей США Дженнифер Брэйди, выбившей виз борьбы россиянку Веронику Кудерметову.
Арина Соболенко стала последней участницей полуфиналов турнира в Остраве. В рейтинге WTA белоруска занимает 12 позицию.
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Белоруска проиграла первый сет с разгромным счетом 0:6, но все же смогла отыграться по ходу матча с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.
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