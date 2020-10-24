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Макслайн – первая лига. 23-й тур. «Сморгонь» принимает «Гомель», «Ошмяны» – «Химик»
24.10.2020 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
24 и 25 октября состоятся матчи 23-го тура чемпионата Беларуси «Макслайн – первая лига».
Макслайн – первая лига
23-й тур
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24 и 25 октября состоятся матчи 23-го тура чемпионата Беларуси «Макслайн – первая лига».
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