Крэйг Вудкрофт: «Сейчас находимся в небольшом кризисе из-за короновируса, что стало шансом для молодых проявить себя»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итог гостевому матчу с московским ЦСКА (1:5).

– Думаю, мы здорово провели первый период, выдерживали структуру и не позволяли ЦСКА иметь много возможностей забить. Во втором периоде хоккеисты ЦСКА перевернули игру. Заставили нас ошибаться и тратить много сил на игру в меньшинстве. Они активно лезли на ворота, по возможности подставляли клюшку под броски в сторону ворот, чем мешали нашему вратарю. В третьем периоде мы снова действовали хорошо.

Для динамовской молодежи соперничество с ЦСКА – очень хороший опыт. Ребятам нужно учиться играть с такими командами. Мы сейчас находимся в небольшом кризисе из-за короновируса, что стало шансом для молодых проявить себя. Им стоит пользоваться ситуацией. По итогам сыгранных матчей нам предстоит разобрать ошибки и выделить позитивные моменты, а затем мы начнем подготовку к воскресной встрече дома.

- Крэйг, минское «Динамо» не уступило ЦСКА в движении и агрессии, за счет системы создавало моменты в атаке. Имело несколько перспективных контратак, но свой момент сумел реализовать лишь Егор Шарангович. Как думаете, в чем здесь причина?

– В первом периоде, когда мы создали много моментов, реализовать их ребятам помешало волнение. В перерыве мы попросили их расслабиться и бросать так, как они умеют это делать. И все же волнение, как я уже сказал, никуда не делось.

Многие из наших парней впервые играли против ЦСКА. Они усердно трудились, чтобы создавать моменты в атаке, а затем могли промахнуться – не попасть в створ ворот. Иногда передерживали шайбу, в другой раз – делали лишнюю передачу. Нужно играть проще. Это те аспекты игры, которые требуют нашего внимания.

- К сожалению, матч не доиграл нападающий Александр Когалев. Что с ним?

– Выглядит так, что он получил серьезную травму верхней части туловища. Пока не знаю, какая там травма, но Когалев не будет играть очень долго. Очень обидно терять игрока. Тем более что сейчас Когалев показывает такого качества хоккей, которого в его исполнении я еще не видел. Его потеря отразилась на игре первой пятерки и нашем большинстве в матче с ЦСКА. Что ж, ждем его скорейшего выздоровления, – сказал Вудкрофт.