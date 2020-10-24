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Президент Ла Лиги об уходе Месси: «Это не станет драмой для нас. А его репутация пострадает»

24.10.2020 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможном уходе из «Барселоны» и отъезде из Испании нападающего Лионеля Месси.

– Нам повезло столько лет наслаждаться его игрой, но Месси должен очень хорошо подумать о том, что делать дальше.

Если Месси покинет «Барселону», его репутация, которая так хорошо работает на него, пострадает.

Это правда, что он мог бы получить более выгодное предложение в финансовом плане, но я думаю, что он должен сохранить репутацию, которую зарабатывал более 20 лет.

– А если он уйдет следующим летом? Например, в «Ман Сити». Это будет еще один плюс для АПЛ?

– Это не станет драмой для нас. Роналду уходил, Неймар уходил. Неймар ушел в «ПСЖ», и я не заметил, чтобы Лига 1 достигла суперуровня только из-за этого трансфера.

Такова реальность. Люди, думающие, что игроки определяют чемпионат, ошибаются. И я рад, что они так думают, потому что они не будут расти, – сказал Тебас в интервью AFP.

 

 
 
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможном уходе из «Барселоны» и отъезде из Испании нападающего Лионеля Месси.
 
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