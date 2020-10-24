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КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Нефтехимика», «Автомобилист» против «Авангарда», московское «Динамо» сыграет с рижским
24.10.2020 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередной игровой день
КХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Нефтехимика», «Автомобилист» против «Авангарда», московское «Динамо» сыграет с рижским
В очередной игровой день КХЛ «Нефтехимик» примет «Локомотив», «Авангард» сыграет с «Автомобилистом», московское «Динамо» – с рижским.
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