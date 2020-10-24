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КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Нефтехимика», «Автомобилист» против «Авангарда», московское «Динамо» сыграет с рижским

24.10.2020 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В очередной игровой день КХЛ «Нефтехимик» примет «Локомотив», «Авангард» сыграет с «Автомобилистом», московское «Динамо» – с рижским. 

КХЛ

Регулярный чемпионат

Нефтехимик – Локомотив
Дата проведения
24 октября, 17.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – Автомобилист
Дата проведения
24 октября, 17.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

 
 
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В очередной игровой день КХЛ «Нефтехимик» примет «Локомотив», «Авангард» сыграет с «Автомобилистом», московское «Динамо» – с рижским.
 
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