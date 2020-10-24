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Чемпионат России. «Зенит» сыграет с «Рубином», «Краснодар» против «Спартака»
24.10.2020 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 12-м туре
Завтра
Чемпионат России
12-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 12-м туре РПЛ «Зенит» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Краснодаром» на выезде, «Локомотив» проверит на прочность «Ротор».
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