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Ставь на матч “Барселона” – “Реал” с крутыми бонусами!

24.10.2020 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в 17:00 в рамках 7 тура Ла Лиги “Барселона” сразится с мадридским “Реалом”.

В линии букмекерской компании Maxline коэффициент на победу “Барселоны” составляет 1,89! На победу “Реала” – 3,9! Ставь на победителя здесь.

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Ставь на матч “Барселона” – “Реал” с крутыми бонусами!

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Ставь на матч “Барселона” – “Реал” с крутыми бонусами!

 
 
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Сегодня в 17:00 в рамках 7 тура Ла Лиги “Барселона” сразится с мадридским “Реалом”.
 
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