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Снытина о белорусских женщинах: «ОМОН избивает лежачего человека на земле, они накрывают его своим телом для защиты»
24.10.2020 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Капитан женской сборной Беларуси Екатерина Снытина высказалась в поддержку женщин.
«Мужчин бьют и забирают в автозаки – а они снова выходят на улицу для протеста.⠀
ОМОН избивает лежачего человека на земле, они накрывают его своим телом для защиты.⠀
Против них используют оружие и водометы, они берут в руки цветы и зонтики и идут гулять по любимым городам, они никогда не сдаются!⠀
Они – женщины Беларуси!» – написала Снытина.
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Снытина о белорусских женщинах: «ОМОН избивает лежачего человека на земле, они накрывают его своим телом для защиты»
Капитан женской сборной Беларуси Екатерина Снытина высказалась в поддержку женщин.
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