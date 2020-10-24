Снытина о белорусских женщинах: «ОМОН избивает лежачего человека на земле, они накрывают его своим телом для защиты»

Источник материала: Tribuna.com

Капитан женской сборной Беларуси Екатерина Снытина высказалась в поддержку женщин.

«Мужчин бьют и забирают в автозаки – а они снова выходят на улицу для протеста.⠀

ОМОН избивает лежачего человека на земле, они накрывают его своим телом для защиты.⠀

Против них используют оружие и водометы, они берут в руки цветы и зонтики и идут гулять по любимым городам, они никогда не сдаются!⠀

Они – женщины Беларуси!» – написала Снытина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Снытина (@snytsina) 22 Окт 2020 в 11:41 PDT