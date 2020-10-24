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Людас Румбутис: «Шахтер» не умеет играть большие матчи, что подтверждается в еврокубках»

24.10.2020 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Людас Румбутис назвал фаворита чемпионата Беларуси.

«Как по мне, в чемпионской гонке участвуют четыре клуба. У игроков Бреста очень высокий потенциал, люди опытные, которые знают, как добиваться нужного результата. Тем более у брестчан пропущена еще одна игра, они должны неплохо смотреться в этой борьбе.

Что касается остальных… Впереди у «Шахтера» домашний матч с БАТЭ, но я еще недели полторы назад сказал, что солигорчане навряд ли обыграют минское «Динамо». Эта команда не умеет играть большие матчи, что подтверждается в еврокубках. Помню, как несколько сезонов назад «Шахтер» разгромил БАТЭ со счетом 3:0, но на тот момент борисовчане уже решили все задачи в чемпионате. Сейчас же обе команды будут сверхмотивированы, но «горняков» устроит исключительно победа.

Еще у БАТЭ в последнем туре минское «Динамо», но костяк борисовчан – это люди, которые умеют играть большие матчи. Понятно, что сменился главный тренер, идет как бы небольшая встряска. Но если прямо сейчас посмотреть в таблицу, БАТЭ лидирует с отрывом в три балла от «Немана». У команды есть небольшой гандикап, который на финишном отрезке может иметь ключевое значение. Еще раз скажу, выделяю четыре команды, которые реально претендуют на чемпионство, но главным фаворитом для меня остается БАТЭ», – сказал Румбутис.

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусский специалист Людас Румбутис назвал фаворита чемпионата Беларуси.
 
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