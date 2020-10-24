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«Смолевичи» вылетели из высшей лиги
24.10.2020 17:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 27-м туре чемпионата Беларуси «Смолевичи» проиграли «Городее» (0:4).
Таким образом, «Смолевичи» за три тура до финиша вылетели в «Макслайн – первую лигу».
Сейчас команда занимает последнее место, набрав 14 очков после 27 матчей. От 14-й строчки клуб отделяет 10 баллов.
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В 27-м туре чемпионата Беларуси «Смолевичи» проиграли «Городее» (0:4).
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