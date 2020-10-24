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«Смолевичи» вылетели из высшей лиги

24.10.2020 17:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 27-м туре чемпионата Беларуси «Смолевичи» проиграли «Городее» (0:4).

Таким образом, «Смолевичи» за три тура до финиша вылетели в «Макслайн – первую лигу».

Сейчас команда занимает последнее место, набрав 14 очков после 27 матчей. От 14-й строчки клуб отделяет 10 баллов.

Таблица чемпионата Беларуси

 
 
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В 27-м туре чемпионата Беларуси «Смолевичи» проиграли «Городее» (0:4).
 
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